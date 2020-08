Kravčenoka: Treniņspēlēs spēlējam pret vīriešiem

"Pret somietēm esam spēlējušas 2017. gadā. Tas arī laikam viss. Toreiz mēs viņas uzvarējām. Viena no viņām ir mūsu gadu meitene. Bet, šķiet, pieredze mums ir pret visām sāncensēm. Nekāda vieglā pastaiga mūs negaida," teica Kravčenoka.

Spēļu prakses nolūkos Latvijas dāmu labākais duets no 9. līdz 12. septembrim Nīderlandē piedalīsies "King of the Court 2020" turnīrā, kurā būs spēcīgs dalībnieku sastāvs.