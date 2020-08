Vairāki bukmeikeru kantori nepieņem likmes uz FK "Ventspils" spēli Eiropas līgā

Portālam "Delfi" vārdā nenosaukti avoti esot atklājuši, ka UEFA informējusi Latvijas Futbola federāciju (LFF) par to, ka ceturtdienas spēle starp "Ventspili" un "Dinamo-Auto" izņemta no vairāku bukmeikeru kantoru likmju saraksta. Tāpat spēle izņemta no visu Latvijas totalizatoru piedāvājuma, jo to aizliegusi Latvijas Izložu un azartspēļu inspekcija, ziņo portāls "Sportacentrs".