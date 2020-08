Tīna Graudiņa: fantastiski - Eiropas čempiona titulu aizstāvēsim mājās

"Maskavā bija ļoti slikts laiks, pēdējā dienā bija tikai +13 grādu. Mēs toreiz koncentrējāmies, uz to kā vispār jāspēlē tādā lietū un aukstumā, būt tajā momentā. Tā, lai domas nelido citur apkārt. Tas, manuprāt, ir galvenais," sacīja Graudiņa. "Esam gan arī domājušas par to, ka nemaz nebūtu tik slikti, ja Jūrmalā saulīte nespīdētu, jo pagājušajā gadā mums diezgan labi veicās. Bet, protams, vislabāk būtu, ja būtu labi laikapstākļi."

Tīna Graudiņa (no kreisās) un Anastasija Kravčenoka

Spēļu prakses nolūkos Latvijas dāmu labākais duets no 9. līdz 12. septembrim Nīderlandē piedalīsies "King of the Court 2020" turnīrā, kurā būs spēcīgs dalībnieku sastāvs.