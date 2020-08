RFS treneris Morozs: Žēl, ka spēles likteni izšķīra soda sitiens

Treneris arī skaidroja, kāpēc spēlētāju maiņas veicis tikai spēles pēdējās 20 minūtēs. "Mērķis bija laukumā atgriezt enerģiju. Mums ir puiši, kuri, nākot no maiņas, to var paveikt," savas izvēles ceturtdienas duelī skaidroja speciālists. "Futbolistus nenomainīju tāpēc, ka viņi spēlēja slikti... Mani ļoti apmierināja visu sniegums, tostarp to spēlētāju, kuri izgāja uz maiņu."