Medijs: Mesi jau pirms nedēļas Gvardiolu informējis par saviem nodomiem

Dienu iepriekš par telefona zvanu starp abiem futbola grandiem ziņoja arī portāli "Goal" un "Spox". Savukārt "The Times" ziņo, ka notikusī saruna Mančestras "City" pārrunās izvirza priekšplānā.

Tikmēr Argentīnas laikraksts "La Nacion" ziņo, ka 33 gadus vecais Mesi ar "City" varētu noslēgt līgumu pēc principa 3+2, kas nozīmē, ka pēc trešās sezonas "City", uzbrucējs dotos uz ASV augstāko futbola līgu (MLS), kur pārstāvētu Mančestras kluba meitaskomandu no Ņujorkas.

Gvardiola "Barcelona" vadīja no 2008. līdz 2012.gadam un šajā laika posmā kopā ar Mesi uzvarēja divos UEFA Čempionu līgas turnīros.

Mesi Barselonu bez izpirkuma maksas varēja pamest, ja par to būtu ziņojis līdz 10.jūnijam, taču viņš to neizdarīja. Šī iemesla dēļ "Barcelona" nevēlas par velti šķirties no Mesi, taču futbolists uzstāj, ka šosezon termiņš bija jāpagarina, jo sezonu ietekmēja Covid-19 radītā pandēmija.