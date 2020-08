Skudra: Mēģināsim optimizēt sastāvu un sagatavoties pēc iespējas labāk

"Uzskatu, ka izdarījām ļoti daudz darba, neskatoties uz to, ka strādājam nepilnā sastāvā. Vakardienas spēle pret "Jokerit" parādīja tās nianses, kur mums vēl jāpieliek. Un tas nav ne tehnikā, ne taktikā, bet tas vienkārši bija galvās. To, ko mēs gribējām izlabot no vakardienas spēles, čaļi izdarīja jau pirmajā minūtē. Šodien arī aizvadījām pirmo spēli 80% optimālā sastāvā," klubs citē Skudras teikto.