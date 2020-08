Karašauska "hat-trick" sagādā tukumniekiem jau 14. zaudējumu šosezon

Liepājas komanda spēles kontroli savās rokās pārņēma jau no pirmajām minūtēm un līdz desmitajai minūtei jau vairākkārt apdraudēja tukumnieku vārtus, taču bez rezultāta. 14.minūtē rezultātu atklāja Karašausks, kurš gar soda laukuma līniju saņēma piespēli no Eduarda Tīdenberga, un, neapturējis bumbu, raidīja to zem vārtu pārliktņa.