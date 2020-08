Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Lai dzīvo intriga!

Jelgavnieku rindas jau ir papildinājuši gan Vladislavs Gabovs no FK "Liepāja", gan divi jau minētā aģenta pārstāvētie spēlētāji - Vladislavs Soloveičiks un jaunākais vārtu guvējs Latvijas futbola virslīgas vēsturē Jānis Grīnbergs (2014. gada sezonā guva vārtus "Skonto FC" sastāvā, būdams 15 gadus, 7 mēnešus un 26 dienas vecs). Tie visi ir Latvijas futbolisti, jo tāda ir Jelgavas kluba vadības komandas veidošanas stratēģija. Kas attiecas uz pārējiem no Valmieras komandas atstādinātajiem futbolistiem, tad viņu liktenis tuvākajās dienās izšķirsies Latvijas Futbola federācijā. Lai nu kā, bet Valmieras komandu jau ir papildinājuši divi jauni futbolisti no Senegālas, un viens no viņiem (Džibrils Guejē) varbūt nav tik atlētisks kā Tolu, bet stipri līdzīgs nigērietim gan.

Izrāpās no turnīra tabulas "pagraba" FK "Liepāja". Liepājnieki bija guvuši tikai vienu uzvaru 13 pēdējās spēlēs, bet Tukumā viņi guva savu šīs sezonas pārliecinošāko uzvaru - 5:0. Ar "hat-trick" izcēlās Artūrs Karašausks, it kā atkal atgādinādams par sevi izlases treneriem. Šosezon viņš ir tikai otrais (pēc Kulē Mbobmo no "Riga FC"), kurš vienā spēlē guvis trīs vārtus.

Pozitīvas tendences Liepājas komandas sniegumā bija jau abās iepriekšējās spēlēs, kurās liepājnieki izglābās kompensācijas laika pēdējās sekundēs, bet Tukumā viņi jau ar pirmajām minūtēm lika saprast, ka šī diena vietējiem futbola līdzjutējiem būs ne tikai lietaina, bet arī skumja. Uzreiz ļoti labi iekļāvās komandas rindās Ingars Sarmis Stuglis, bet Latvijas virslīgā debitēja viens no savulaik talantīgākajiem Ukrainas vārtsargiem, pieckārtējais Ukrainas čempions (četras reizes ar Kijevas "Dinamo" un vienreiz ar Doņeckas "Šahtar", 2011. gada sezonas otrais labākais vārtsargs Ukrainas Premjerlīgā un 2006. gada Eiropas U21 vicečempions) Aleksandrs Ribka. Viņa meistarību Tukumā gan nebija iespēju novērtēt. Pat žēl, ka tagad iestājas izlašu pauze un nākamā spēle Liepājas komandai būs tikai 12. septembrī savā laukumā ar FK "Jelgava".

FK "Jelgava" kļuva par pirmo komandu, kurā šogad sezonas laikā nomainījās galvenais treneris - Oļega Kubareva vietā stājies (uz cik ilgu laiku - to redzēsim) viņa asistents Dāvis Caune. Kubarevs ir labs un gudrs treneris, to viņš pie mums spilgti apliecināja 2016. gadā, kad līdz čempiona titulam aizveda Jūrmalas "Spartaku" - komandu, kas sastāva ziņā nebūt nebija pārāka par vēl vismaz 3-4 komandām. Taču laikam kaut kas neizveidojās galvenā trenera un spēlētāju attiecībās (par to jau dažas reizes nācās dzirdēt) un 0:14 iepriekšējās četrās spēlēs bija likumsakarīgs iemesls trenera nomaiņai. Jau minēju par Jelgavas komandas pastiprināšanos, jelgavniekiem izdevās arī gūt divus vārtus mačā ar "Spartaku" un viņi vairs nav ar mazāko gūto vārtu skaitu virslīgā, taču mierinājuma no tā nav nekāda - 2:3… Tomēr komandas spēle bija "jautrāka" un jelgavniekiem izlašu pauze, šķiet, tagad nāk tieši laikā. Būs iespēja sakārtot galvas un komandas rindas.