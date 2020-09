Pirmajā skrējienā Sigulda-Līgatne-Sigulda laurus plūc Uldis Kļaviņš un Evita Ruskova

Uz starta līnijas stājās 54 maratonisti, no kuriem finišu sasniedza 53. Vīru konkurencē teicamu rezultātu uzrādīja siguldietis Uldis Kļaviņš (komanda Rieksti) un Dainis Limanāns (komanda Rieksti), maratonu veicot zem 3 stundām. Labākajiem TOP6 skrējējiem balvās vērtīgas dāvanu kartes no veikala MySport:

20km distancē Līgatnes dabas takās uz starta līnijas stājās 26 vīri un 36 sievas. Labākais rezultāts vīriem Sergejam Ļetam no PATRIA SPORTLAND NBS, bet sievietēm pirmā finišu sasniedza Ieva Mauliņa no komandas BRIKSNIS.

"Esmu par skriešanas attīstību un jaunu sacensību rašanās ir viens no to veidiem. Protams, ka sacensību ir daudz un katrs tās organizators meklē to īpašo, kas būs viņa sacensībās un, ja man ir iespēja tam palīdzēt notikt - varu nest arī tubu. Protams, necerēju, ka būs tik liels "konkurss," ka vajadzēs iziet atlasi - skriet ar flautu, klarneti, trombonu un diez kā to instrumentu tur sauca, bet nu visur biju labākais un tāpēc tuba tika man. Jokoju gan, neviens cits nebija tik stulbs, lai skrietu pakaļ tubai un nestu to atpakaļ. Pāris dienas pirms mača paskatījos, kā tā tuba izskatās un kājas bija stīvas. 13,6 kg un pusmaratons nešķita laba ideja. Bet nu kas sarunāts, sarunāts. Piegāju pavisam vienkārši - aizskriešu uz Līgatni un tad jau redzēšu kas un kā. Izrādījās, ka tuba nemaz nav tik liela tuba un nest bija viegli. Skriet gan negribējās, bet gala rezultātā nebija pat mans sliktākais maratona laiks. Man liekas, ka nākamajiem arī vajadzētu no Siguldas aizskriet tai pakaļ - labi tas skan un man būtu iespējas tikt atkal pie nešanas. Un nākamajiem varu ieteikt, ka tas ir reāli labs pasākums - iepūt un visi priecājās, pat nepūt un pretīmnācēji tevi paslavē un uzmundrina. Satiku lielu grupu ar pārgājienā ejošiem un saņēmu ovācijas, aplausus un jutos kā mega zvaigzne. Finišs vispār. Es nekad neuzvarēšu maratonā, bet tad jutos kā uzvarētājs."