Kivirantas ieved "Stars" Rietumu konferences finālā; arī "Golden Knights" uzvar 7. mačā

Otrās trešdaļas ievadā Kiviranta guva savus pirmos vārtus, bet Nazems Kadri pēc nepilnām trim minūtēm vēlreiz vadībā izvirzīja "Avalanche". Noslēdzošās trešdaļas 12.minūtē Radulovs vēlreiz realizēja skaitlisko vairākumu, bet viņa precīzajam metienam ar to pašu atbildēja Namestņikovs.

Trīs ar pusi minūtes līdz spēles beigām Kiviranta guva savus otros vārtus un panāca, lai spēlē tiktu aizvadīts papildlaiks, kurā viņš vēlāk arī kļuva par sērijas varoni. Somijas hokejists papildlaika astotajā minūtē vārtu priekšā atbrīvojās no sedzēja, no aizvārtes saņēma piespēli no Andreja Sekeras un ar ātru metienu ripu raidīja vārtu tīklā.