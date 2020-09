Raidījums: Latvija atsauks Rīgu kā partneri čempionātam, ja turnīrs notiks arī Minskā

"Es nevarētu iedomāties, ka mēs pēdējā brīdī Latvija atteiktos rīkot sacensības!

Mums 15 gadus čempionāts nav bijis, un visticamāk nākamos 15 nebūs. Priekš hokeja tas ir ļoti nopietns pasākums. Un auditorijas ziņā, hokejs ir numur viens pie mums.

Priekš hokeja tas ir ļoti svarīgi. Priekš hokeja attīstības. Tagad atteikties no tā, ko esam uzņēmušies, ir diezgan grūti. Mēs sagrausim savu autoritāti hokeja saimniecības acīs, un arī atmetīsim hokeja attīstību savā ziņā atpakaļ.

Viena lieta ir politiskais līmenis, otra ir sadzīviskais līmenis. Mēs nekādā veidā nevaram norobežoties no Baltkrievijas kā no valsts. No baltkrieviem kā no tautas.

Un šie kontakti jāuztur, un tie tiks uzturēti.

Valdība ir iekļāvusi dažus Baltkrievijas politiķus melnajā sarakstā, kurus valsts negribētu pie mums redzēt. Otra lieta ir kultūra, māksla, sports.

Un, vai mēs to varam pārraut? Es domāju, ka visdrīzāk- nē.

Un mēs nevaram izslēgt Baltkrieviju no savas dienaskārtības. Tā ir mūsu kaimiņvalsts. Varbūt mēs varam kādu Āfrikas valsti izslēgt, kas ir tālu no mums. To es vēl varētu saprast."

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents, Rīgas "Dinamo" līdzīpašnieks Aigars Kalvītis