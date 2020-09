Kēls: Man vienīgā motivācija bija kopā ar Latviju iekļūt EČ finālturnīrā

To, ka Egleskalnam izšķirošajā duelī ar Kipru varētu būt mazāks spēles laiks, priekšlaicīgi zināja arī galvenais treneris Kēls.

"Ar to es rēķinājos, ka Hermans var nespēlēt, jo mēs par to runājām pēc mača ar Spāniju," iespēju izšķirošo maču aizvadīt bez Latvijas izlases uzbrukuma līdera apstiprina galvenais treneris Kēls, kurš sevis vadīto izlasi līdz Eiropas meistarsacīkšu finālturnīram aizveda jau trešo reizi, pirmās divas to kopā ar Borisu Kolčinu paveicot ar Igaunijas valstsvienību. "Pārtraukumā, ko paņēmu, rezultātam esot 15:15, Egleskalns man pateica, ka nevar spēlēt tālāk. Nebija laika domāt. Zināju, ka tas būs Kristaps. Viņš šovasar labi izskatījās, un man nebija šaubu, ka viņš spēs spēlēt pietiekami labi."