Spānijas futbolisti sagrauj Ukrainas izlasi; Somija pārsteidz Īriju

Jau spēles trešajā minūtē soda laukumā ar noteikumu pārkāpumu tika apturēts viens no Spānijas izlases uzbrucējiem, kā rezultātā Serhio Ramoss devās izpildīt "pendeli", kas brīdi vēlāk jau vadībā izvirzīja spāņus.

Spēles 29.minūtē Dani Olmo bumbu nogādāja soda laukumā, kur "otrajā stāvā" pie tās tika Ramoss, gūstot savus un arī komandas otros vārtus. Savukārt jau trīs minūtes vēlāk par Spānijas izlasē visjaunāko vārtu guvēju kļuva Ansu Fati. 17 gadus vecais futbolists pietuvojās soda laukumam un pēdējā brīdī izlēma, ka neapspēlēs pretinieku, tāpēc sita pa vārtiem, bumbai no staba ielidojot vārtos.

Gala vārdu 84.minūtē teica Ferans Torress, bumbu vārtos raidot no gaisa.

Uzvaras vārtus mača 64.minūtē somiem guva Fredriks Jensens, kurš minūti iepriekš bija devies laukumā. Viņš gar pašu vārtu priekš saņēma lielisku piespēli no partnera Roberta Teilora.

Velsai uzvaru kompensācijas laika ceturtajā minūtē izrāva Neko Viljamss. Viņš soda laukumā bija pirmais pie Džonatana Viljamsa centrētās bumbas un ar galvu no tuvas distances raidīja to vārtos.

C trešās grupas spēlē Slovēnija savā laukumā ar 1:0 (1:0) uzvarēja Moldovu.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.