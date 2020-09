Itālijas futbolisti UEFA Nāciju līgas spēlē pārspēj Nīderlandi

C līgā jeb trešajā ešelonā par pārsteigumu parūpējās Lietuva, kas viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja Albāniju. Lietuviešiem 51.minūtē vārtus guva Donāts Kazlausks.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.