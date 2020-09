NHL tendence: arvien mazāk komandu izvēlas uzticēties vienam pamatvārtsargam

Šībrīža Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Rīgas "Dinamo" galvenais treneris Pēteris Skudra NHL bija klasisks otrais vārtsargs, kura aizvadīto spēļu skaits sezonā svārstījās no 23 līdz 37.

Tas esot saistīts ar to, ka NHL ienāk arvien vairāk talantīgu vārtsargu no Eiropas, no kuriem var izveidot spēcīgus vārtsargu duetus bez izteikta pirmā numura.