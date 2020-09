Sevastova un Ostapenko uzzina pretinieces Romas turnīrā

Tikmēr Linete sezonu atsāka ASV, kur sasniedza otro kārtu Leksingtonas turnīrā, apstājās pirmajā kārtā Ņujorkas WTA "Premier" sacensībās un aizkļuva līdz "US Open" trešajai kārtai. Poliete februārī Taizemē uzvarēja Huehinas "International" turnīrā, izcīnot otro WTA titulu karjerā.

Sevastova iepriekš atradās ASV, kur "US Open" pārtrauca savu astoņu zaudējumu sēriju, taču apstājās otrajā kārtā. Liepājniece šosezon uzvarējusi tikai divās no 11 spēlēm, pirms "US Open" pirmās kārtas pārvarēšanas iepriekšējo panākumu gūstot Federāciju kausā, kad tika pārspēta Serēna Viljamsa. WTA tūrē viņas šīs sezonas bilance ir 1-8.