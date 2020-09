Sevastovai neveiksme Romas turnīra pirmajā kārtā

Otrajā setā pēc "sausā" zaudētā pirmā geima, servējot pretiniecei, otrajā Latvijas tenisiste zaudēja, pašai servējot. Izdevās atspēlēt tikai vienu no diviem breikpunktiem - 0:2.

Kopā 13 geimos no 17 uzvarēja tā spēlētāja, kura neservēja.

Sevastova iepriekš atradās ASV, kur "US Open" pārtrauca savu astoņu zaudējumu sēriju, taču apstājās otrajā kārtā. Liepājniece šosezon uzvarējusi tikai divās no 12 spēlēm, pirms "US Open" pirmās kārtas pārvarēšanas iepriekšējo panākumu gūstot Federāciju kausā, kad tika pārspēta Serēna Viljamsa. WTA tūrē viņas šīs sezonas bilance ir 1-9.