Ja no drēgnuma var izvairīties, velkot termoveļu, tad no Covid-19 testu veikšanas šajā Eiropas čempionātā neizbēgt nevienam. Gandrīz nevienam, jo akreditētajiem žurnālistiem tomēr agrā pirmdienas rītā paziņoja, ka nebūs nepieciešams obligāti veikt testu. Tā vietā būs obligāti jāvalkā sejas maska, bet sportistus drīkstēs intervēt tikai ievērojot divu metru distanci.

Katrai komandai vismaz viens Covid-19 tests jāveic Latvijā

"Protams, ka epidemioloģiskie jautājumi ir mūsu prioritāte. Lūdzām arī Veselības ministriju (VM) un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) sniegt rekomendācijas skatītāju skaita jautājumā. Biļešu ieņēmumi sākotnēji bija plānota kā viena no svarīgākajām budžeta pozīcijām. Abas ministrijas joprojām pieturas pie stingriem noteikumiem, kas ir stingrāki nekā kultūras nozarē. Skatītāju skaits būs ļoti neliels, jo nāksies ievērot divu metru distanci," pastāstīja Timermanis.

Īpaši rūgta situācija izvērtusies igauņiem, kas esot nopirkuši daudz biļešu, lai klātienē atbalstītu savus sportistus. Kā zināms, kopš pagājušās piektdienas no Igaunijas ieceļojušajiem Latvijā jāievēro divu nedēļu pašizolācija.

Sadārdzinājums sadārdzinājuma galā

Eiropas čempionāta rīkotājiem jānodrošina divas atsevišķas dalībnieku plūsmas, lai nekrustotos "drošo valstu" pārstāvji ceļi ar tiem, kas ieceļojuši no t.s. "dzeltenajām" un "sarkanajām" valstīm.

Ar televīzijas tiesību pārdošanu LVF nopelnīt nevar

Kā atbalsta maksājums no CEV šī turnīra rīkošanai saņemti 200 tūkstoši eiro, bet visa pārējā nauda par pārdotajām raidtiesībām ieplūdīs CEV kontos.

Čempionātu klātienē ar savu tehniku filmēs "All Media Baltics" pārstāvji. Spēles no vairākiem rakursiem būs redzamas ne tikai no centrālā, bet arī otrā laukuma.