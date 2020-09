Jūrmalā startē Eiropas čempionāts pludmales volejbolā

Otrdien kā pirmās centrālajā laukumā no Latvijas sportistēm dosies ar 31.numuru sacensībās izliktās Marta Ozoliņa un Luīze Skrastiņa, kuras iepriekšējās nedēļas nogalē finišēja otrās Pasaules tūres vienas zvaigznes sacensībās Viļņā.

Viņām B grupā pretī nāks visu iespējamo pludmales volejbola titulu īpašniece vāciete Laura Ludviga, kuras pāriniece ir Margareta Kozuha. Abas nedēļas nogalē tika līdz pusfinālam Nīderlandes pilsētā Utrehtā notiekošajā "King of the Court" pasākumā un Jūrmalā izliktas ar otro numuru. Mača sākums plkst.16.

Viņām būs jāspēlē ar nīderlandietēm - divkārtējo Eiropas eksčempioni Sanni Kaizeri un vienreiz titulu izcīnījušo Madeleinu Mepelinku (7.), kuras "King of the Court" sacensībās nedēļas nogalē finišēja trešās.

Plkst.19 centrālajā laukumā spēli sāks Eiropas čempiones Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, kuras izliktas ar piekto numuru. Tikai viņas pašas zina, cik daudz nervu prasīja analīzēs augusta beigās Graudiņai konstatētais Covid-19 vīruss un cik lielu robu sagatavošanās periodā tas ir iecirtis. Pāris jau bija spiests atteikties no došanās uz sacensībām Utrehtā, taču nedēļas nogalē gaidāms tāds pats nemīlīgs laiks, kāds tas bija iepriekšējā gadā, izcīnot titulu.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiks no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcēs labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 16 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.