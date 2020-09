Jūrmalā pagaidām neplāno reanimēt basketbola klubu

"Esam runājuši ar domes izpilddirektoru un pilsētas sporta dzīves organizatoriem. Nolēmām, ka vispareizāk būtu sākt visu kārtot no pamatiem. No basketbola akadēmijas, no Jaunatnes basketbola līgas komandām, lai izaug materiāls meistarkomandai. Gribētos, lai vietējā komandā spēlētu pašu puiši un meitenes," sacīja Truksnis.