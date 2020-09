Graudiņa/Kravčenoka noliek Eiropas čempioņu pilnvaras

Sestdien viņiem cīņa ar Krievijas duetu Ņikita Ļamins/Tarass Miskivs (11.), bet Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs lūkos pārspēt olimpiskos vicečempionus no Itālijas Danieli Lupo/Paolo Nikolai, kuri izlikti ar piekto numuru.

Pēdējā D grupas spēlē Pļaviņš/Točs ar 2-0 (22:20, 21:16) uzvarēja austriešu veterānus Aleksandru Horstu/Klemensu Dopleru, kuriem piešķirts 20.numurs. Latvieši svinēja uzvaru D grupā un sasniedza izslēgšanas spēļu otro kārtu, jo no pirmās viņi ir brīvi.

Savukārt ar 16.numuru izliktie Jānis Šmēdiņš/Aleksandrs Samoilovs otrajā A grupas spēlē piektdien ar 0-2 (14:21, 12:21) zaudēja turnīra favorītiem no Norvēģijas Annešam Mūlam un Kristianam Sērumam. Latvieši A grupā izcīnīja otro vietu un sacensības turpinās izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.