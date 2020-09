"US Open" čempione Osaka nespēlēs "French Open" turnīrā

Japāniete par lēmumu izstāties no turnīra paziņoja vien dažas dienas pēc tam, kad ASV ieguva "US Open" čempiones titulu. Bez Osakas Francijā nebūs redzama arī pašreizējā turnīra uzvarētāja Ešlija Bārtija no Austrālijas, kura jau iepriekš atklāja, ka šogad plāno piedalīties turnīros, kas notiks viņas dzimtenē.