Neilands un Skujiņš finišē viens aiz otra "Tour de France" 19.posmā

Netrūka atraušanās mēģinājumu un cīņas par punktiem sprinteru un kalnu karaļa vērtējumā, tomēr izšķirīgie notikumi norisinājās velobrauciena beigu daļā. 27 kilometrus pirms finiša atrāviens padevās 15 braucēju grupiņai, lielu daļu no kuriem varētu uzskatīt par favorītiem klasiskajās viendienas sacensībās.

Tomēr neuzvarēja favorīti, bet Andersens, kurš aizmuka no labāko grupas 15 kilometrus pirms finiša un finišēja pēc trim stundām 36 minūtēm un 33 sekundēm.

Sekotāju pulkā uzvaru finiša sprintā izcīnīja slovēnis no "Mitchelton-Scott" komandas Luka Mezgecs, kurš no Andersena atpalika par 53 sekundēm. Trešo vietu izcīnīja Skujiņa komandasbiedrs no Beļģijas Jaspers Stujvens.