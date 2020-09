Šmēdiņš/Samoilovs cieš zaudējumu EČ astotdaļfinālā

Pirmajā setā Šmēdiņš izvilka bumbu aizsardzībā no reklāmas stendiem, Samoilovam izvirzot latviešus vadībā ar 7:6. Tomēr pēc trim zaudētiem punktiem (7:9) Samoilovs/Šmēdiņš pieprasīja pārtraukumu. Rezultāts tika izlīdzināts, un tehnisko pārtraukumu pēc Šmēdiņa bloka pret Miskivu latvieši sagaidīja vadībā - 11:10.

No desmit Latvijas duetiem Eiropas čempionātā līdz izslēgšanas spēlēm bija nokļuvušas arī Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka (5.), kuras piektdien otrās kārtas spēlē ar 0-2 (16:21, 13:21) piekāpās itālietēm Martai Menegati un Viktorijai Orsi Totai (11.) un nolika Eiropas čempioņu pilnvaras,ierindojoties devītajā vietā.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 15 valstīm un sieviešu pārus no 13 valstīm.