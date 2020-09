Točs: Epizodēs, kad vajadzēja atspēlēties, sasteidzu lēmumu

"Bija daudz kļūdu no manas puses. Epizodēs, kad vajadzēja atspēlēties, sasteidzu lēmumu. Šo spēli ņemu uz sevi," sarunā ar žurnālistiem teica Točs.

"Šajās divās nedēļās pabaudījām pasaules klases pavasarīgo volejbolu," atzina Točs, kurš pagājušajā nedēļā kopā ar pārinieki piedalījās "King of the Court" sacensībās Nīderlandē. "Tagad paņemsim nelielu pauzīti. Cerēsim, ka pēc iespējas ātrāk tiks publicēts nākamās sezonas kalendārs. Jau klīst baumas, ka martā būs turnīrs Katarā, bet ceram, ka būs ātrāk, lai varam labi sagatavoties sezonai. Taču līdz tam brīdim nebūs tā, ka neko nedarīsim."

Itālijas volejbolistiem šajā turnīrā bijis daudz trīs setu spēļu. "Brīžiem šķiet, ka viņi, zaudējot vienu setu, baigi uz to neiespringst. Ja jūt, ka nevar vinnēt, tad atdod un trešo sāk no nulles. Tāpat kā vakar mačā pret vāciešiem, kuriem viņi otro setu zaudēja ar 13 gūtiem punktiem, bet pēc tam uzvarēja," stāstīja Pļaviņš.

"Ja nebūtu aizbraukuši uz to turnīru, tad būtu vēl sliktāk. Tur varēja izbaudīt pasaules klases serves līmeni. Tā bija pozitīva pārmaiņa pēc Latvijas čempionāta un tas bija vajadzīgs. Taču spēlēšana "King of the Court" galīgi nav saistīta ar šo čempionātu, jo bija pietiekami daudz brīva laika, tāpēc noguruma nekāda nav," pauda Pļaviņš.