Apskatnieks: Bertāns, visticamāk, paliks Vašingtonā

27 gadus vecais Bertāns pirms iepriekšējās sezonas no Sanantonio "Spurs" pārcēlās uz "Wizards" komandu, kurā kļuva par vienu no uzbrukuma līderiem.

Latvijas basketbolists apliecinājis sevi kā vienu no labākajiem trīspunktu metējiem. Rūjienietim noslēdzas divu gadu līgums par 14 miljoniem ASV dolāru.

"Visticamāk, ar Bertānu līgums tiks noslēgts. Ir zināmas indikācijas, ka viņš grib palikt Vašingtonā. Organizācija jau sen vēlas, lai līdzās Volam ir basketbolists, kurš prot raidīt bumbu grozā tā, kā to dara Bertāns," norāda Kacs.

Apskatnieks arī izteicās, ka Bertāns ļoti labi iederētos Milvoki "Bucks", Filadelfijas "76ers" vai kādā no Losandželosas komandām - "Lakers" vai "Clippers".

"Vašingtonai pilnīgi noteikti jānotur Bertānu. Nedrīkst pieļaut, ka aiziet cilvēks ar tik labu metienu. Bertāns ir elites metējs, viens no labākajiem līgā, kurš spēj būt bīstams neatkarīgi no pozīcijas laukumā," savu viedokli pauda cits "The Athletic" apskatnieks Deivids Oldridžs.