Fjūrijs mudina Usiku atteikties no cīņas ar Džošua

Pastāv iespēja, ka Usiks vienā no savām nākamajām cīņām varētu tikties ar Džošua, bet Fjūrijs aicinājis neizjaukt britu nodomus noskaidrot absolūto čempionu smagsvaru kategorijā.

"Es cienu Oleksandru Usiku, viņš ir lielisks bokseris, pasaules čempions pirmajā smagajā svarā. Iespējams, Usiks kļūtu par smagsvaru čempionu, ja cīnītos ar Džošua. Bet neatņem man iespēju noslēgt karjeru pret viņu. Nedari to, viņš ir mans," intervijā "YouTube" kanālam "Behind the Gloves" teica Fjūrijs.