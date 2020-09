Kravčenoka fanos par Briedi: Mairis ir elks, kam var līdzināties

Konkurss!🥳🤩 Sestdien 26.septembrī ir gaidāms liels notikums Latvijas sportā!🙌🏼🥊 Latvijas labākais bokseris @mairisbriedis cīnīsies Pasaules supersērijas finālā pret kubieti Junieru Dortikosu. Uzskatu, ka Mairis ir elks, kam var līdzināties un ņemt piemēru. Viņš ir veiksmīgs sportā, darbā un ģimenes dzīvē.🥰 Diemžēl, cīņa notiks bez skatītājiem klātienē, tāpēc atbalstīsim Mairi pie TV ekrāniem!💪🏻👍🏼 Uzraksti komentarā, cik reizes dzīvē, tavuprāt, es piedalījos kautiņā!🧐😜 3 cilvēki, kuri uzminēs, laimēs TV kodu un termokrūzi, lai atbalstīt un iedot savu enerģiju Mairim caur ekrānu! Uzvarētāju izlozēšu piektdienas vakarā! #mesparmairi #olybet #vissiriespejams

