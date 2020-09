UEFA prezidents Čeferins gatavs atbalstīt Latvijas futbola infrastruktūras projektus

UEFA prezidents tika iepazīstināts ar vēl citiem infrastruktūras projektiem. Čeferins izteica gatavību atbalstīt tos, lai sekmētu Latvijas futbolam nepieciešamās infrastruktūras būvniecību. Viens no aktuālajiem sarunas tematiem bija par to, kā risināt to, ka Latvija ir viena no nedaudzajām UEFA dalībvalstīm, kur nav neviena UEFA IV kategorijas prasībām atbilstoša stadiona. Tam iespējami vairāki dažādi risinājuma veidi, un Čeferins pauda gatavību atbalstīt LFF šī jautājuma nokārtošanā.