Briedis un Bolotņiks - Latvijas bokseri pasaules uzmanības centrā

14.12 GoldenContract quarterfinal ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ #здоровье #спорт #боец #карате #кикбоксинг #жизнь #riga #latvia #управляйсобой #peoplefitne#bolotnik #lion #lnkboxing #budoland #garmin #garminlatvia #trufit #sport #boxing #fight #fighter #я #me #training #traininghard #mma #k1 #bjj #бокс

A post shared by Richard Bolotnik (@lion_bolotnik) on Dec 15, 2019 at 12:58am PST