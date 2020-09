Pasaules boksa zvaigzne Fjūrijs sestdien Rīgā apmeklēs Bolotņika cīņu

Bērtona brālēnam Fjūrijam šobrīd pieder divas smagsvaru pasaules čempiona jostas Pasaules Boksa padomes (WBC) un žurnāla "The Ring" versijās.

30 gadus vecais Bolotņiks karjeras laikā uzvarējis 16 no 22 cīņām, septiņas no tām noslēdzot ar nokautu. Tikmēr 32 gadus vecais Bērtons uzvarējis 25 no 26 cīņām, 11 dueļos gūstot panākumu ar nokautu.