Rīgas "Dinamo" savainoto spēlētāju sarakstā ievietojuši 10 hokejistus

Līdz šim no KHL puses novērota neviennozīmīga prakse saistībā ar karantīnā esošajām komandām un to spēļu pārcelšanu. Vairumā gadījumu mači tiek pārcelti, bet, piemēram, Jaroslavļas "Lokomotiv" par vienu no Covid-19 dēļ izlaistajām spēlēm saņēma tehnisko zaudējumu.