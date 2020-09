Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Četri musketieri un trīs ieroču nesēji

"Prizmai/IHS" ir tieši tikpat punktu, cik Sorokina blicei, taču 3:11 pret "Zemgali" kaut kā lec ārā no kopējās rezultātu tabulas. Runājot hokeja vecmeistara Ēvalda Grabovska vārdiem, 3:11 tomēr ir no "automobiļu sērijas" rezultātiem, kaut "Primza" pēc sastāva nebūt nav izteikti autsaideri. 5:0 Daugavpilī un punkts (3:4) pret "Olimp" pats no sevis nerodas. Grūti spriest, kādi trumpji ir "Dinaburgas" vadoņa Atvara Tribuncova kāršu kavā, taču pagaidām tikai barankas - četras.

Diemžēl nav izgudrots mērinstruments, lai izmērītu spēlētāju individuālo meistarību, bet neseno Latvijas izlases hokejistu (K. Rēdlihs, Bārtulis, Pujacs, brāļi Širokovi, Jerofejevs, Jučers, Jekimovs u.c.) meistarība ir pietiekami augsta, spēlētgriba - liela, bet pats galvenais - vietējā čempionātā ir intriga. Jebkurš no lielā kvarteta var uzvarēt vai zaudēt jebkuram no lielajiem, pa reizei favorītiem zaudējot punktus arī kādai no trim sekotājiem. Vai Latvijas čempionātā spēlētais hokejs ir acij tīkams un pietiekami ātrs? Atbilde būs sholastika - viss atkarīgs no tā, cik augstu katrā hallē novietotas TV kameras.