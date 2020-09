Ričards Bolotņiks: Treniņi ar Briedi man bija kā svētki

TVNET: Jau minēji, ka trenējies kopā ar Mairi Briedi. Ko tu paņēmi no šiem treniņiem?

R. Bolotņiks: Tā bija ļoti liela pieredze. Redzēju, kā strādā zvaigznes, profesionāļi un ar kādu attieksmi pieiet procesam. Redzēju, cik viņš to gudri dara. Protams, pastāvēt viņam pretī ir ļoti liela pieredze. Katrā treniņā viņš man daudz ko iemācīja un norādīja uz kļūdām. Saņēmu savā bagāžā ļoti, ļoti, ļoti daudz. Trenēties kopā ar tādu cilvēku man bija kā svētki.

R. Bolotņiks: Jā, trešdien mēs skatīsimies un gaidīsim šo cīņu. Skatīsimies, kurš tas būs - Laiams Konrojs vai Seržs Mihels. Pagaidām gan par pretinieku nedomāju, bet domāju par to, ka tā būs viena no svarīgākajām manā mūžā. Kas stāvēs man priekšā? To redzēsim trešdien. Mēs būsim gatavi jebkuram pretiniekam.