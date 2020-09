"Es uzņemos atbildību par savām kļūdām." Mesi skaidro, kāpēc paziņoja par došanos prom no FC "Barcelona"

Tomēr, par spīti visām runām par došanos prom, Mesi arī jauno sezonu sāka slavenajā Katalonijas futbola klubā. Uzreiz pēc lēmuma par palikšanu "Barcelona" Mesi skaidroja, ka prom no Spānijas pilsētas neesot gribējusi viņa ģimene. Tagad argentīnietis arī atklājis iemeslus, kāpēc viņš paziņoja par došanos prom no "Barcelona".

"Pēc tik daudziem starpgadījumiem es gribētu, lai viss beidzas. Mums visiem ir jābūt vienotiem, pieņemot, ka labākais vēl ir priekšā. Man ir ziņa visiem faniem. Ja kādā mirklī kāds no jums [faniem], bija dusmīgs par to, ko es pateicu vai izdarīju, ziniet, ka es to darīju, primāri prātā paturot kluba intereses," apgalvoja Mesi.