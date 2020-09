Azarenka un Putinceva negaidīti zaudē ranga otrā simta tenisistēm

Ranga 14.vietas īpašniece un turnīrā ar desmito numuru izliktā Azarenka otrajā kārtā 2-6, 2-6 piekāpās Annai Karolīnai Šmieldovai no Slovākijas (WTA 161.).

Šmieldovai turnīra turpinājumā būs jātiekas ar Nadju Podorosku no Argentīnas (WTA 131.), kura negaidīti ar 6-3, 1-6, 6-2 uzvarēja Putincevu (WTA 27.), kurai bija piešķirts 23.numurs.

Titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa trešdien traumas dēļ atsauca dalību no Francijas atklātā čempionāta.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.