Rīgas "Dinamo" nespēj uzvarēt arī Sočos

Rezultāta starpību 38.minūtē dubultoja Daņiils Miromanovs, kuram tika ļauts uzmest no zonas vidus, trāpot Proskurjakovam starp kājsargiem - 2:0.

Pēdējā trešdaļā uz Metjū Majones precīzu raidījumu pēc Tonija Sunda piespēles ar saviem vārtiem atbildēja Sergejs Šmeļovs, izejot trim mājinieku uzbrucējiem pret vienu aizsargu. Savukārt uz Mārtiņa Dzierkala metienu no labā iemetiena apļa pēc Jāņa Jaka un Konstantina Komareka piespēlēm vairākumā ar savu "golu" mazākumā, izejot vienam pret Proskurjakovu, reaģēja Igors Rudenkovs.

Joprojām komandai nevar palīdzēt 11 spēlētāji, no kuriem četri ir "leģionāri" no Kanādas un viens no Krievijas, tādi komandas simboli kā Gints Meija, Miķelis Rēdlihs, Kristaps Sotnieks, kā arī Kristaps Zīle.