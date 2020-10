Kvitova pārliecinoši iesoļo "French Open" ceturtdaļfinālā

Zīmīgi, ka Kvitova ir tikai viena no četrām izsētajām sportistēm, kura turpina cīņu Francijas atklātajā čempionātā.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.