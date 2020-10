Inguna Lukašēviča: Ar "īpašu" attieksmi es esmu sastapusies ļoti daudz

Ja godīgi, ar meitenēm ir vieglāk. Ir ļoti grūti tad, kad pienāk pieaugušo vecums, kad jāliek maiņas un jāskatās rakstura iezīmes. Bet tagad, jau otro sezonu, man ir bērnu komanda, un darbs ar meitenēm un puišiem bieži vien stipri atšķiras. Ar lielāko daļu meiteņu ir tā, ka viņas ir priecīgas nokļūt šeit un, viņām pasakot kaut ko, viņas to arī grib darīt un dara, ar viņām var ātrāk panākt rezultātu. Protams, ir arī daudz apzinīgu puišu, bet lielākoties ir tā, ka puikas atnāk uz treniņu dauzīties, bet sportiskās ambīcijas un apziņa viņiem parādās vēlāk. Es gribu izveidot komandu, kurā meiteņu un puišu skaitliskā attiecība ir 50 pret 50, un šeit meitenes varētu būt galva šajā komandas ķermenī, bet puiši motoriņš, kurš to ķermeni ved uz priekšu. Tai vajadzētu būt tādai labai komandai.

Pēdējo 15 gadu laikā hokejs ir kļuvis par tādu respektablu sportu. Dažādi cilvēki grib parādīt, ka arī viņi to var izdarīt. Tas bija tāds pirmais aspekts, kāpēc sākās šī hokeja attīstība. Latvijas izlase sāka labāk spēlēt, cilvēkiem tas patika, un arī gribēja parādīt, ka paši spēj spēlēt hokeju. Darba kolektīvos sāka skatīties čempionātus un tad sāka pamēģināt arī paši, veidojot savas amatieru komandas. Runājot par meiteņu hokeju, arī tas visā pasaulē pēdējos gados ir kļuvis ļoti populārs. Beidzot meitenes nekautrējas, parādās arī atbalsti no federācijām. Mums meitenēm bija saruna, kurā viena saka: "Es vairs nespēlēšu hokeju, bet iešu uz dejošanu" un otra atbildēja: "Bet tu saproti, dejo Latvijā tik daudzas meitenes, bet hokeju spēlē tik maz. Tas taču ir kruti." Meitenes vairs nekautrējas, viņas var būt trauslas un sievišķīgas no ārpuses, bet visu pārējo viņas var izlikt uz laukuma. Viņas atnāk, izbauda to un pēc tam no malas var lepoties ar paveikto.