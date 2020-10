Pasaules 131. rakete Podoroska izslēdz Svitoļinu; pusfinālā iekļūst arī Švjonteka

Podoroska, kura pasaules rangā ieņem tikai 131.vietu, līdz šim nekad nebija spēlējusi "French Open" pamatturnīrā vai pret kādu no pasaules ranga labāko desmitnieka.

Pasaules ranga piektais numurs Svitoļina desmitajā geimā saglāba divas mačbumbas, ieskaitot vienu pēc 27 sitienu izspēles, taču ar trešo mēģinājumu Podoroska pēc sitiena no ērtās puses svinēja karjeras lielāko triumfu.

Podoroska cīņu turpinās pret citu neizsēto spēlētāju Polijas tenisisti Igu Švjonteku, kura pirms tam no turnīra izsita ar pirmo numuru izsēto rumānieti Simonu Halepu.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.