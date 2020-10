Dmitrijs Šiholajs: Jā, jau no bērnības nodarbojos ar cīņas sporta veidiem, spēlēju arī futbolu, bet no 12 gadu vecuma pievērsos kikboksam. Un man ļoti patika. Tā kādus astoņus, desmit gadus bez pārtraukuma es ar to nodarbojos. Divreiz izcīnīju sudraba medaļu Eiropas čempionātā, piecreiz uzvarēju Latvijas čempionātā. Paralēli arī nodarbojos ar boksu. Man tas ļoti gāja pie sirds. Divreiz kļuvu par Latvijas čempionu. Kopumā gan kikboksā, gan boksā amatieros aizvadīju apmēram 70 cīņas. Pēc tam kādus piecus sešus gadus man bija pauze, bet tad atkal sāku trenēties un palīdzēju arī trenēt. Sapratu, ka man labi padodas trenēšana, un savācu savu grupu boksa nodarbībām, bet nu jau kādu laiku esmu tikai un vienīgi boksā.

Šiholajs: Viņš izskatījās ļoti labi, tehniski pārliecinoši. Protams, pietrūka Latvijas līdzjutēju. Taču zinājām, ka visa Latvija viņam jūt līdzi, ir kopā ar viņu. Izejot ringā, gan redzi, ka neviena nav... Bet cīņa izvērsās laba, Mairis neriskēja un parādīja tehniski skaistu cīņu. Uz to, ko treniņos strādājām, to arī viņš izpildīja. Uzskatu, ka varēja cīņu noslēgt ātrāk, bet Mairis pats lēma neriskēt, boksēt droši un izcīnīt titulu. Ja būtu riskējis, visādi varētu notikt, jo Dortikosam ir sitiens. Gribējām parādīt skaistu boksu, un tas arī izdevās.

TVNET: Nesen vienā no intervijām Mairis izteicās, ka ar viņu strādā viens no pasaulē labākajiem treneriem, ar to domājot tevi. Labāks esot tikai Anatolijs Lomačenko. Ko tu pats par to domā?