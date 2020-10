Kvitova pirmo reizi pēdējo astoņu gadu laikā sasniedz "French Open" pusfinālu

Ranga 11. un turnīra septītais numurs Kvitova ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-3 pārliecinoši uzvarēja Lauru Sīgemundi no Vācijas (WTA 66.).

""Grand Slam" turnīru ceturtdaļfināli vienmēr ir grūti," pēc uzvaras teica Kvitova. "Pirmajā setā ieguvu vienu breiku, bet otrajā to netrūka. Esmu priecīga, ka izdevās noturēt servi un izcīnīt uzvaru."

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.