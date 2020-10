Latvijas valstsvienības nākamā pretiniece Fēru salas piedzīvo sagrāvi draudzības spēlē

Latvijas vīriešu futbola izlase trešdien pārbaudes mačā Podgoricā pēdējās minūtēs izlaida no rokām uzvaru un cīnījās neizšķirti 1:1 (1:0) ar mājinieci Melnkalni.

Mača favorīte bija Melnkalne. Tā gan ieņem augstāku vietu pasaules rangā - 63.vieta pret Latvijas 137.vietu, gan arī spēlē augstākā Nāciju līgas grupā. Kamēr Latvija cīnās zemākajā D līgā, melnkalnieši ir C līgā. Turklāt atšķirībā no Latvijas, kas ar diviem neizšķirtiem pundurvalstu grupā ieņem otro vietu četru komandu konkurencē, Melnkalne C līgas pirmajā grupā svinējusi divas uzvaras un ieņem pirmo vietu.