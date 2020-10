Ansons: Negaidīju, ka mani NHL draftā izvēlēsies Pitsburgas "Penguins"

Jūsu audzēknis ir draftēts NHL, kas jums sakāms par to?

Droši vien, ka tie ir kaut kādi gēni un pamats, kas ir labi ielikts. Es viņu neredzēju sākumā, bet ir čaļi, kas jau no pašas bērnības ir līderi. Arī svarīgs bija posms, kurā viņš trenējās pie manis, kad notika pāreja no bērnu hokeja uz junioru hokeju. Noteikti svarīgs aspekts bija spēlēšana tālāk Hokeja Skolā Rīga pie Oļega Sorokina. Visi šie posmi bija ļoti svarīgi, prieks redzēt, ka jau otrais gads, kad kāds no audzēkņiem tiek izvēlēts NHL. Noteikti ejam pareizajā virzienā.