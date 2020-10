Latvijas U-21 futbolisti zaudē EČ kvalifikācijas turnīra spēlē

Tomēr 67.minūtē trīs minūtes iepriekš laukumā nākušā Zdravko Dimitrova sitienu ārpus soda laukuma Latvijas U-21 izlases vārtsargs Vjačeslavs Kudrjavcevs bumbu atvairīja. Tomēr pēc Georgija Ruseva piespēles soda laukumā vārtus no vārtsarga laukuma līnijas ar galvu guva Staņislavs Ivanovs - 1:0. Vārtsargs bija bezspēcīgs.

Latvijas valstsvienība 4.oktobrī uzsāka treniņnometni, kurā Aleksandra Basova rīcībā trenējās 24 spēlētāji no 12 dažādiem klubiem. Četri no futbolistiem bija ar pierakstu ārzemju klubos, bet tikpat daudz spēlētāju bija arī no "Daugavpils" un "Valmieras" komandām.