Video ⟩ Rīgas "Dinamo" izbraukumu noslēdz ar zaudējumu "bullīšos"

Rīgas komanda iedzinējos nonāca pirmā perioda vidū, kad pēc Alekseja Protasa metiena ripa no Ondržeja Vitāseka nonāca Iļjas Proskurjakova sargātajā "cietoksnī". Spēles pirmajā nogrieznī Rīgas vienība trīs reizes spēlēja vairākumā un vienu no iespējām izmantoja, trešdaļas 17.minūtē pretiniekus pārspējot Mičelam, kuru vārtu priekšā ar piespēli atrada Mets Vaits.

Joprojām komandai nevar palīdzēt 11 spēlētāji, no kuriem četri ir "leģionāri" no Kanādas un viens no Krievijas, tādi komandas simboli kā Gints Meija, Miķelis Rēdlihs, Kristaps Sotnieks, kā arī Kristaps Zīle.