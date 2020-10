Koziols pikts uz Dumpi: Vīruss māk atšķirt hokejistu rezervistu soliņus no basketbolistu, florbolistu un volejbolistu soliņiem

LHF ģenerālsekretārs turpinājumā ironizēja par apgalvojumu, ka tieši hokejs ir bīstamākais no komandu sporta veidiem.

"Nekad līdz šim vēl nebiju dzirdējis no speciālistiem, kuri nosaka valstī pieņemto rīcību attiecībā uz ierobežojumiem, rīcību vīrusa apkarošanā, ka vīruss īpaši izplatās arī tur, kur klaigā. Tas nozīmē, ka arī vīruss ir mainījies un palicis gudrāks, viltīgāks. Nu jau tas māk atšķirt ne tikai bārus un restorānus no sporta zālēm un mūzikas klasēm vai deju zālēm, nu tam arī ir parādījusies dzirde un tas kļuvis sevišķi kārs uz klaigāšanu!

Un vēl - tas māk atšķirt hokejistu rezervistu soliņus no basketbolistu, florbolistu un volejbolistu soliņiem!

"Man ir žēl to daudzo tūkstošu bērnu, kuri šādu cilvēku dēļ būs spiesti pārtraukt savas iemīļotās deju, dziedāšanas, sportošanas nodarbes, kuru laikā nešaubīgi viņi kļuva stiprāki, disciplinētāki, gudrāki un galvenais - veselīgāki! Tāds sīkums - pēc pasaules vadošo epidemiologu viedokļa bērni nemaz nav "supergurdrā" Covid-19 riska zonā!"

"Pavisam nesen, 4. oktobrī, virkne vadošo pasaules zinātnieku no Kembridžas, Oksfordas un Stenfordas universitātes parakstīja tā saucamo Great Barrington deklarāciju! Ļoti silti iesaku to kā minumums izlasīt arī Ugam Dumpim, kā arī citiem, no kuru lēmumiem atkarīga mūsu turpmākā sadzīve un ekonomikas attīstība," noslēgumā uzsvēra Koziols.