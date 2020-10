Video ⟩ "Liverpool" rezultatīvā cīņā spēlē neizšķirti pret "Everton"

Viesi vadībā izvirzījās jau trešajā minūtē, kad Endrjū Robertsona piespēli no soda laukuma vidus vārtos pārvērta Sadio Manē.

72.minūtē Mohameds Salāhs ar sitienu no soda laukuma guva sestos vārtus sezonā, pakāpdamies uz trešo vietu līgas snaiperu sarakstā. Par vienu "golu" vairāk ir Dominikam Kalvertam - Lūinam no "Everton", kurš 81.minūtē izlīdzināja rezultātu, ar galvu izceļoties pretuzbrukumā pēc Lukas Diņa centrējuma, bet tikpat gūti vārti - dienvidkorejietim Honmiņam Sonam no Totenhemas "Hotspur".