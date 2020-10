Ostapenko un Sevastova WTA rangā saglabā savas pozīcijas

Savukārt pirmajā desmitā izmaiņas nav notikušas. Austrāliete Ešlija Bārtija ir pirmā, tālāk seko rumāniete Simona Halepa, Naomi Osaka no Japānas, amerikāniete Sofija Kenina, kamēr vadošo piecinieku noslēdz Ukrainas pārstāve Jeļina Svitoļina. Pārējās vietas vadošajā desmitā aizņem Karolīna Plīškova no Čehijas, kanādiete Bjanka Andresku, Petra Kvitova no Čehijas, Kiki Bertensa no Nīderlandes, ka arī titulētā Serēna Viljamsa no ASV.