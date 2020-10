Apskatnieks: Dāvis Bertāns ir Kleja Tompsona kategorijā

27 gadus vecais Bertāns pirms iepriekšējās sezonas no Sanantonio "Spurs" pārcēlās uz Vašingtonas "Wizards" komandu, kurā kļuva par vienu no uzbrukuma līderiem. Šobrīd viņš neierobežoti ir brīvais aģents.

Kacs podkāstā "Locked On Hawks" uzsvēra, ka Bertāns ir viens no līgas labākajiem snaiperiem no tālās distances un viņš šovasar ir ļoti pieprasīts spēlētājs.